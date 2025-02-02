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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:39
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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alaettin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı otomobil, Burdur-Ağlasun kara yolu Çine köyünde yolun karşısına geçen Ümmü Ceylan'a (73) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilin sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.

        Hastane önüne gelen yaşlı kadının oğlu Ali Ceylan da gazetecilere, üzgün olduğunu dile getirerek başka canların yitirilmemesi için köylerinden geçen yola üst geçit yapılmasını yetkililerden talep ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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