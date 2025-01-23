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        Burdur'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da yangın çıkan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:31
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        Burdur'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'da yangın çıkan minibüste hasar oluştu.

        Bozkurt Mahallesi'nde park halindeki Mesut B'ye ait 48 PG 344 plakalı minibüsün şoför koltuğunun bulunduğu kısımda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Yangının minibüsün koltuğuna düşen sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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