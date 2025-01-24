Burdur'da baba ile oğlunu öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Burdur'da baba ile oğlunun öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gölhisar ilçesinde Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'in (32) iş yerlerinin önünde alacaklı olduğu iddia edilen Metin K. (42) tarafından pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Burdur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Metin K'nin savunmasında, Ramazan Tin'e 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lirayı almak için iş yerlerine gittiğini, korkutmak için tüfekle araçtan indiği sırada Ramazan Tin'in elini beline götürdüğü için panikleyerek ateş ettiğini ve baba ile oğlunu vurduğunu belirttiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Metin K. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

- Olay

Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda 3 Eylül 2024'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin K, iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin ile oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş etmiş, Ramazan Tin olay yeri, oğlu Muharrem Tin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Metin K. Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.