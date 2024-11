TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır (2)

'YEPYENİGELİŞMELERİN TAKİP EDECEĞİ BİR SÜRECE GİDİYORUZ'

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki törenin ardından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i belediyede ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından İl Özel idaresi Salonu'nda STK temsilcileri ile biraraya gelen Kurtulmuş, "Dünyanın çok önemli bir döneme girdiğini görüyoruz. Her gün farklı gelişmeler oluyor. Hem bölgemizde, hem küresel ölçekte yepyeni gelişmelerin küresel ölçekte sürekli birbirini takip edeceği bir sürece doğru gidiyoruz" dedi.

Burada Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel olarak güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiç bir şansı olmadığını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Bu bölgede gününü gün ederek, vakti boşa geçirerek birtakım sağdan soldan esen rüzgarlara kapılarak Türkiye'nin güçlü bir devlet, büyük bir millet olarak var olması mümkün değil. Zaten Anadolu coğrafyası, bizim ecdadımız buraya geldiği günden itibaren bugüne kadar hep birtakım türbülansların içerisinde olmuş, hep birtakım mücadelelerin içerisinde olmuş ama çok şükür Türkiye güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürmüş. Bu bölgede özellikle bundan sonraki süreçte birtakım gelişmelerin ortaya çıkacağını, bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ve hiç şüphesiz bu bölgede olan her bir gelişmenin mutlaka doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi etkileyeceğini, etkilemekte olduğunu biliyoruz. Onun için dünyadaki, bölgedeki gelişmelere hazırlıklı olmak büyük devlet, büyük millet refleksiyle bunlara karşı cevaplarımızı hazırlamamız kendimizi güçlü bir şekilde tahkim etme mecburiyetimiz vardır. Her şeyden önce bu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durabilmenin ötesinde bizim koşmak mecburiyetimiz vardır. Bölge halkları Türkiye'nin güçlü liderliğine muhtaçtır. Ve bunu gittiğimiz uluslararası platformlarda açık açık yüzümüze söylüyorlar. Barışı, adaleti, iyiliği, hakkaniyeti, insanlar arasında gerçekten eşitliği savunan yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için öncü sözlere ve öncü ülkelere ihtiyaç var. Türkiye burada yeni dünyanın kurulabilmesinde öncülük yapacak ender ülkelerden biridir. Bu anlamda tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir potansiyel taşıdığımızı ifade etmek isterim. Bunu gerçekleştirmek için her şeyden evvel ilk şartımız içerde güçlü olmak. Yani obamızı iyi bir şekilde tahkim etmektir. İçerde milli birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedefler içerisinde müşterek bir şekilde hareket etmeyi başardığımız sürece Türkiye'nin elini bükecek kimse yoktur. Önüne çıkacak hiç bir güç yoktur."