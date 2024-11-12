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        Burdur'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:19
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        Burdur'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü kavşağında, Mustafa Kıllar'ın (21) kullandığı 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hasret Akbaş'ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü Kıllar ile Fatma Sude Uran (19) ve İrem Musluk (18) Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fatma Sude Uran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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