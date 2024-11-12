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        Takla atan hafif ticari araçtaki üniversiteli Hasret yaşamını yitirdi

        BURDUR'un Gölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:10
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        Takla atan hafif ticari araçtaki üniversiteli Hasret yaşamını yitirdi
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        BURDUR'un Gölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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