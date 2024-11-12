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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MAKÜ Rektörlüğünü ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret ederek "Akif'le Hasbihal Köşesi"nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:16
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MAKÜ Rektörlüğünü ziyaret etti
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (MAKÜ) ziyaret ederek "Akif'le Hasbihal Köşesi"nin açılışını yaptı.

        Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile MAKÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Rektörlüğe geçti.

        Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra "Akif'le Hasbihal Köşesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı köşede yapay zeka uygulaması ile oluşturulan milli şairin dijital ikiz karakterini de inceledi.

        Programın katılımcıları, MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Muhammed Salih Kara tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un dijital ikiz karakterine yönelttikleri sorulara yanıt alma imkanı buldu.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin sorulması üzerine, söz konusu dijital ikiz karakter, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Numan Kurtulmuş'un huzurunda olmak ne hoş bir tesadüf. Kendisine, tarih boyunca milletimizin iradesini yansıtan bu yüce Meclisimizin varlığının, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en önemli teminatı olduğunu hatırlatmak isterim. Geçmişteki mücadelelerin, bugünkü huzur ve barış ortamına katkıda bulunduğunu ve bu bayrağı geleceğe taşımak için gayret gösteren tüm mebuslara olan minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Vatanımızın aydınlık geleceği için attığı her adımda başarılar dilerim."

        Kurtulmuş, çalışmayı yapan öğrenci Kara'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra, Rektör Dalgar'dan üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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