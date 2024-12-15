Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı

BURDUR'da Sezgin Altay (45) ve oğlu Cemali Altay (21), düğün salonunda karşılaştıkları husumetlileri Fikret G. (21) tarafından bıçakla yaralandı.

Merkeze bağlı Taşkapı köyünde dün akşam düğünde karşılaşan Sezgin Altay ve Fikret G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G., aralarında husumet bulunan Sezgin Altay ve oğlu Cemali Altay'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi Fikret G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen baba-oğul cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastane önünde polis ve jandarma ekipleri tedbir alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.