Kuzenini öldüren sanık: Silah çektiğini gördüm, hedef gözetmeden ateş ettim

BURDUR'un Bucak ilçesinde geçen yıl halasının oğlu Beytullah Soylu'yu (24) pompalı tüfekle vurarak öldüren Onur Altan (24) ile eşi Şerife Altan'ın (21) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Onur Altan ifadesinde, "Beytullah Soylu'nun silah çektiğini gördüm. Av tüfeğini kendimi korumak için çıkardım. Hedef gözetmeden korkutmak amacıyla 2 el ateş edip, arabamla uzaklaştım. Kimseyi öldürme kastım yoktu" dedi.

Olay, geçen yıl 22 Eylül’de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu'ya çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamirci olan Soylu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, arkadaşları Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız gözaltına alındı. Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız hakkında ev hapsi kararı verildi.

Tutuklu sanık Onur Altan, "İlk saldırıyı karşı taraf başlattı. 'Seni öldüreceğiz' dediler. Eşimle tartışmıştım. Barışmak için yanına gidiyordum. Bucak Adliyesi yakınlarında arabamla seyir halindeyken, arabalarını önüme kırdılar, kaldırıma çıktım. Camdan 'Bugün seni öldüreceğiz' diye tehdit ettiler. Oradan uzaklaştım. 2024 yılının başında Beytullah, kardeşi Özcan ve babası Servet beni ve ailemi darbetti. Bundan dolayı husumetliydik. Beni üç araçla takip ettiler. Amcamı arayıp 'Bunlar beni öldürecek' dedim. Çadıra kaçmamı söyledi. Bana zarar verecekler korkusuyla çadırdan babama ait av tüfeğini alıp, çıktım. Ailem engel olmaya çalıştı. Zorla aldım. Yunus Emre Parkı'na giderken kırmızı bir aracın beni takip ettiğini gördüm. Daha sonra başka bir araç önüme çıktı. Beytullah Soylu'nun silah çektiğini gördüm. Ben de sol tarafımda kapı ile koltuk arasında bulunan av tüfeğini kendimi korumak için çıkardım. Hedef gözetmeden başımı yere eğerek korkutmak amacıyla 2 el ateş edip, arabamla uzaklaştım. Kimseyi öldürme kastım yoktu. İddianame tamamen benim aleyhimde hazırlanmış. Eşim suçsuzdur" dedi.

Haklarında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Onur Altan ve eşi Şerife Altan ile 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis istenen Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir'in yargılandığı davanın ilk duruşması Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya ölen Beytullah Soylu'nun eşi Ayşenur Soylu, babası Servet Soylu, annesi Sevim Soylu da katıldı.

Şerife Altan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile verdiği ifadesinde, eşine tüfeği kendisinin vermediğini, eşinin çadırdan tüfeği alacağından bilgisinin olmadığını söyledi. Şerife Altan, "Uyuşturucu etkisinde olduğum için tüfeği arabanın neresine koyduğumu hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla arabayla giderken araçtakileri göremedim ama silahı gördüm. Tabanca çekilince eşim de beni ve kendini korumak için panikle rastgele 2 el ateş etti. Daha sonra araba ile oradan uzaklaştık" diye konuştu.

'Suçluyu kayırma' suçundan haklarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Erkan Ayyıldız ile Beytullah Taşdemir de SEGBİS aracılığıyla verdikleri ifadelerinde hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını, iddianameyi kabul etmediklerini, kimsenin kaçmasına ya da saklanmasına yardımcı olmadıklarını, suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.

Ölen Beytullah Soylu'nun eşi, babası ve annesi ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tanıkların dinlenmesinden sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti Onur Altan ile eşi Şerife Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına, Erkan Ayyıldız ile Beytullah Taşdemir'in ev hapsinin kaldırılmasına ve adli kontrol uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.