Salda'nın su seviyesi yükseldi, kuruyan Akgöl ve Yarışlı gölleri yeniden su tuttu

HALE PAK - Burdur'da son yağışlardan sonra Salda Gölü'nün su seviyesinde artış oldu, kuruyan Akgöl ve Yarışlı gölleri yeniden su tutmaya başladı.



Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nün, son yağışlardan sonra su seviyesi bir ayda 14 santimetre yükseldi.



Bir zamanlar flamingo gibi göçmen kuş türlerinin uğrak noktası olan ve belirli dönemlerde su tutan Yarışlı Gölü'nde ise su birikmeye başlaması dikkati çekti.



Bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle kuruyan ilçedeki Akgöl'de yeniden su birikmeye başlaması sevinçle karşılandı.



Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, AA muhabirine, Burdur'un son zamanlarda çok iyi yağış aldığını söyledi.



Barajların dolduğunu ve buradan Salda Gölü'nün beslendiğini belirten Kurd, "Kuruyan göllerimiz tekrar su biriktirmeye başladı. Salda Gölü'nde de iyi bir yükselme oldu. Özellikle Akgöl, yıllardır kurumuş bir göldü. Eskiden balıkçılığın yapıldığı bir göldü. Yağışlar oldukça ara ara su birikti ama uzun süredir böyle bir yağış görmediğimiz için Akgöl'ü uzun süredir unutmuştuk. Akgöl su tutunca Göller Bölgesi'ni yaşamaya başladık." dedi.



Yarışlı Gölü'nün de önemli bir göl olduğunu vurgulayan Kurd, "Flamingoların göç yollarında ve konakladıkları bir göl. O gölümüz de bu sene çok güzel bir noktada. İnşallah yaz boyunca göllerimiz kurumadan devam eder, önümüzdeki dönemlerde de yağışlarımız sürer." diye konuştu.



Kurd, ilçedeki gölet ve barajlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Değirmendere göletimiz var, şu anda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tahliyelerinden su akıyor ve o su da Salda Gölü'müze ulaşıyor. Susuz Barajı var. Yapıldığından bu yana hiç su tutmamıştı. Bu sene su toplamaya başladı. Doğanbaba tarafındaki barajımız da taştı, dışarıya su vermekte şu anda. Bütün barajlarımız dolmuş durumda."

