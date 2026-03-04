Canlı
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Eyüp Rahman Özdemir (20) idaresindeki 07 CCL 962 plakalı motosiklet, 2 Mart'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

        Ters yöne giren motosikletin sürücüsü Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

