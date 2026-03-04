Canlı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 18:37
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, A.C.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram esrar, 2 led ışık cihazı, 3 hava sirkülasyon cihazı, 2 iklimlendirme kabini, karbon filtre, 4 vantilatör, mikroskop cihazı, 3 ısı ayarlayıcı termostat, 3 dijital termometre, 100 litre bitki toprağı, 30 sıvı gübre ve 9 fan cihazı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



