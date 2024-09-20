Çeltikçi'ye yeni su deposu yapılıyor

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki su deposu yenileniyor

Çeltikçi Belediyesince eksi su deposunun yıkım işlemi başlatıldı.

İçme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik eski su deposunun yerine daha büyük ve modern bir su deposu yapılacağı bildirildi.

Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin de halkın ihtiyaçlarını karşılamanın ve refahını artırmanın belediyenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.