Burdur'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Burdur'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 18 Eylül'de gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek için gelen R.K'nin üzerinde yapılan aramada kıyafetinin içine taktığı korseye gizlenmiş kamera düzeneği tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada ise kulak içine gizlenmiş kulaklık ve 2 SIM kart bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.