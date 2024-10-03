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        Burdur'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

        Burdur'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:19
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        Burdur'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
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        Burdur'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 18 Eylül'de gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek için gelen R.K'nin üzerinde yapılan aramada kıyafetinin içine taktığı korseye gizlenmiş kamera düzeneği tespit edildi.

        Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada ise kulak içine gizlenmiş kulaklık ve 2 SIM kart bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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