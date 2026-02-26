Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da ormanlık alana devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 21:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ormanlık alana devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yakup A. (68) idaresindeki 15 PV 810 plakalı araç, Çobanpınarı köyü Asarcık mevkisinde yol kenarında bulunan ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile Halil G. (79) ve Fatma A. (70) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Burdur'da araç şarampole devrildi: 3 yaralı
        Burdur'da araç şarampole devrildi: 3 yaralı
        Burdur'da kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu
        Burdur'da kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu
        Burdur'da elevatör zincirine elini kaptıran işçi yaralandı
        Burdur'da elevatör zincirine elini kaptıran işçi yaralandı
        Ehliyetini zarftan çıkarmak için 1 ay torpidoda tutup çevirmeye girmeyi bek...
        Ehliyetini zarftan çıkarmak için 1 ay torpidoda tutup çevirmeye girmeyi bek...
        Burdur'da panelvanla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak hay...
        Burdur'da panelvanla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak hay...
        Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaz...
        Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaz...