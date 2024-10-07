Burdur'da 308 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Gazi İlkokulu bahçesinde kurulan parkurda öğrencilerine, 2024-2027 karayolu trafik güvenliği eylem planı doğrultusunda trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
308 öğrencinin katıldığı programda, çocuklara oyun alanlarında, sokaklarda, caddelerde, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.
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