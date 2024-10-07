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        Burdur'da 308 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:24
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        Burdur'da 308 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Gazi İlkokulu bahçesinde kurulan parkurda öğrencilerine, 2024-2027 karayolu trafik güvenliği eylem planı doğrultusunda trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        308 öğrencinin katıldığı programda, çocuklara oyun alanlarında, sokaklarda, caddelerde, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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