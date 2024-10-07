Burdur'da 2 camide sadaka kutusundaki paraları aldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Burdur'da iki camiden sadaka kutularındaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda ve Bozkurt Mahallesi Eşrefaydın Caddesi'nde bulunan camilerden sadaka kutularındaki paraların çalındığını fark eden görevlilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, her iki olayda sadaka kutularından paraları alan kişinin F.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.