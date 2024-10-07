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        Burdur'da 2 camide sadaka kutusundaki paraları aldığı belirlenen zanlı tutuklandı

        Burdur'da iki camiden sadaka kutularındaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:22
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        Burdur'da 2 camide sadaka kutusundaki paraları aldığı belirlenen zanlı tutuklandı
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        Burdur'da iki camiden sadaka kutularındaki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda ve Bozkurt Mahallesi Eşrefaydın Caddesi'nde bulunan camilerden sadaka kutularındaki paraların çalındığını fark eden görevlilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kameralarını izleyen polis, her iki olayda sadaka kutularından paraları alan kişinin F.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Kur'an-ı Kerim okuyor gibi yapıp, kutudaki paraları aldı

        Öte yandan zanlının, sadaka kutularından para alma anı camilerin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde zanlının ilk girdiği camide etrafı gözetleyip sadaka kutusunun yanına oturduğu, kutuyu inceleyip, dışarıyı kontrol ettikten sonra kutunun içindeki paraları cebine koyduğu ve bir süre daha camide bekledikten sonra ayrıldığı yer aldı.

        Aynı kişinin, diğer camide de namaz takkesi takarak, bir süre Kur'an-ı Kerim okuyor gibi yaptığı ve etrafı gözetledikten sonra sadaka kutusundaki paraları aldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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