Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığın yargılaması sürüyor
Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Bayram Sertcan'ın ölümü ve eşi Zehra Sertcan'ın yaralanmasına ilişkin davanın 3. duruşmasında, maktulün kızı Arzu Özçoban ve yakınları ile sanık Ayhan U. ve taraf avukatları hazır bulundu.
Müşteki avukatları, savcılık makamının sanık Ayhan U'nun Bayram Sertcan'a karşı "kasten öldürme", eşi Zehra Sertcan'a karşı eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" ayrıca "nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme" suçlarından cezalandırılması mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ayhan U. da daha önceki savunmalarını tekrar ederek "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, 30 Ekim 2023'te sabah eve geldiğinde Bayram Sertcan'ı (76) üzerine halı örtülü, Zehra Sertcan'ı (67) ise yanında oturur halde yaralı bulmuştu. Eve gelen sağlık ekiplerince Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ayhan U. (41) hakkında "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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