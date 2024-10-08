Burdur'da yaşlı adamı öldürüp eşini yaralayan sanığın yargılaması sürüyor

Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını da yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Bayram Sertcan'ın ölümü ve eşi Zehra Sertcan'ın yaralanmasına ilişkin davanın 3. duruşmasında, maktulün kızı Arzu Özçoban ve yakınları ile sanık Ayhan U. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatları, savcılık makamının sanık Ayhan U'nun Bayram Sertcan'a karşı "kasten öldürme", eşi Zehra Sertcan'a karşı eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" ayrıca "nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme" suçlarından cezalandırılması mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.