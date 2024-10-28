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        Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:34
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        Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Burdur'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonunda düzenlenen, Eylül-Ekim Dönemi Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 PKK-KCK ve 2 DHKP-C olmak üzere toplam 14 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Bilgihan, bu hesapların erişime engellendiğini aktardı.

        Bilgihan, asayiş faaliyetleri kapsamında da millete ve devlete karşı gerçekleşen 35 olayın aydınlatıldığını dile getirerek, "Asayiş suçları kapsamında eylülde 14 zanlı tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 24 tüfek, 12 abanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 kesici ve delici alet ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçları kapsamında da 24 operasyon gerçekleştirildiğine değinen Vali Bilgihan, "Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak toplam 92 bin 805 lira idari para cezası uygulandı. Yasal kalış hakkı bulunmayan ve ülkemize illegal giriş yapan, kamu düzenini ihlal eden, cezaevinden çeşitli suçlardan tahliye olan toplam 75 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı iş ve işlemleri yapılmış, 50 yabancı uyruklu şahıs Kilis, Aydın, Hatay ve Antalya'daki geçici barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir." diye konuştu.

        Bilgihan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında da 60 operasyon gerçekleştirildiğini işaret ederek şu bilgileri verdi:

        "Operasyonlar sonucunda 11 zanlı tutuklandı. Eylül ve ekim ayı içinde farklı suçlardan aranan toplamda 270 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 86'sı sevk edildikleri adli makamlarca ceza evlerine teslim edildi. Trafik tedbirleri kapsamında 220 bin 491 araç ve sürücünün sorgulandı. Meydana gelen kazalarda maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 866 hemşehrimize trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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