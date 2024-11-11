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        Burdur'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:38
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        Burdur'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enbiya M. (33) idaresindeki 32 ADL 118 plakalı motosiklet, Isparta-Antalya kara yolu Çobanpınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırılan Enbiya M, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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