Burdur'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Enbiya M. (33) idaresindeki 32 ADL 118 plakalı motosiklet, Isparta-Antalya kara yolu Çobanpınar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesinde kaldırılan Enbiya M, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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