Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Aktaş, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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