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        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:59
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        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Emre Ç. (24) idaresindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç, Hızır İlyas Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak'ta, bir iş yerinde kuryelik yapan Mehmet Aktaş'ın (20) kullandığı 03 AHF 325 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Aktaş, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hafif ticari aracın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Ayrıca kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde caddeyle sokağın kesişiminde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kuryenin havaya savrulup yere düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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