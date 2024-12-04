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        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:02
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        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Bayram Y. (36) idaresindeki 07 BOY 467 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Tekke köyü yakınında İbrahim Y. (23) yönetimindeki 03 ACM 293 plakalı tırla çarpıştı.

        Tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Y. ile yanındaki Timurtaş A. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi kurtarma ekibince yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Timurtaş A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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