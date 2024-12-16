Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler D.Ö. ve G.V. ikametlerinde gözaltına alındı.

İl jandarma ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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