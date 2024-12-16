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        Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:26
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        Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl jandarma ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler D.Ö. ve G.V. ikametlerinde gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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