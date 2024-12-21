Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Göktaş, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti.
Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Bilgihan ile bir süre görüştü.
Ziyaret basına kapalı devam etti.
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