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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:32
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyarette bulundu.

        Göktaş, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Bilgihan ile bir süre görüştü.

        Ziyaret basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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