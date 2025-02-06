Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kocaaliler Beldesi'nde dün Murat T. (47) ve kuzeni Erkan N. (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenini bıçakla yaraladığı iddia edilen Erkan N, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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