Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan N'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bucak Devlet Hastanesinde tedavisi süren Murat T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kocaaliler Beldesi'nde dün Murat T. (47) ve kuzeni Erkan N. (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenini bıçakla yaraladığı iddia edilen Erkan N, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
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