Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, 2 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fahri G. (67), tüfekle ateş ederek Göfer E. (53) ve Ali E.'yi (15) yaraladı.

Yayla Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen iki komşu arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, iki kişi yaralandı.

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