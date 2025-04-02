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        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, 2 kişi yaralandı

        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:52
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        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, iki kişi yaralandı.

        Yayla Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen iki komşu arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fahri G. (67), tüfekle ateş ederek Göfer E. (53) ve Ali E.'yi (15) yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli Fahri G. ise gözaltına alındı.

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        Galeri

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