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        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

        Isparta'da, otomobilin yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:11
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        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
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        Isparta'da, otomobilin yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki (64), 07 AIU 41 plakalı otomobil, Eğirdir-Isparta kara yolunda menfezdeki beton bloğa çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği, araçtaki C.A'nın (67) yaralandığı tespit edildi.

        Yaralı, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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