Burdur'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdulselam Demircan (54) idaresindeki 35 DDR 78 plakalı domates yüklü kamyonet, Yusufça beldesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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