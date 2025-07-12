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        Burdur'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:59
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        Burdur'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kadir B. (24) idaresindeki 15 ADS 012 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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