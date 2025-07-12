Burdur'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kadir B. (24) idaresindeki 15 ADS 012 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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