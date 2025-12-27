Habertürk
Habertürk
        Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

        Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

        Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:27
        Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi vali yardımcısı Mustafa Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında sergide yer alan eserleri inceleyen Vali Yardımcısı Kutlu, programın devamında satranç ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek, Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safahat kitabını hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

