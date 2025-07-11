Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi Burdur'da defnedildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi Burdur'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

        Baba ve oğluna lunaparkta eğlendikten sonra evlerine dönerken otomobil çarptığı öğrenildi.

        Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

        Baba oğulun cenazeleri almaya Adli Tıp'a gelen yakınları üzüntü yaşadı.

        Kazada yaşamını yitiren Adem Efe Tekerci'nin annesi Çağla Öz ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalandıkları belirtildi.

        Anne ve oğlunun evlerinin ağır hasar alması nedeniyle İzmir'e taşındıkları ve Adem Efe'nin okulların tatil olmasının ardından Antalya'da yaşayan babasının yanına geldiği öğrenildi.

        İzmir'den oğlunun cenazesi için gelen Çağla Öz, gazetecilere, "Depremden oğlumu sapasağlam çıkardım, kurtardım. Şu an sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini almaya geldim. Biten tek bir hayat değil, ben de öldüm, benim de hayatımı aldılar." dedi.

        Cenazeler, Burdur'un Bucak ilçesinde Köle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
        Şanlıurfaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
        Türkiye Yazarlar Birliği Burdur temsilcisi Kılınç, tercih yapacak öğrencile...
        Türkiye Yazarlar Birliği Burdur temsilcisi Kılınç, tercih yapacak öğrencile...
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Burdur'da drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Burdur'da drift atarken kaza yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
        Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu
        Burdur'da ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu