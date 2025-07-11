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        Şanlıurfaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

        TFF 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'daki kampında başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:30
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        Şanlıurfaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
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        TFF 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'daki kampında başladı.

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ndeki kampta ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Şanlıurfaspor'un Burdur kampı 21 Temmuz'da sona erecek. Burdur kampından sonra 2 gün izin kullanacak Şanlıurfaspor, ikinci kamp dönemi için 24 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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