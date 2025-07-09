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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:20
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Rıza K. (55) idaresindeki 07 BIJ 805 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağarcık köyünde, Burak K'nin (28) kullandığı 34 CMT 606 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Yağmur Z.K. (23), Rüya K. (3) ve Altuğ K. (1) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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