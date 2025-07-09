Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Rıza K. (55) idaresindeki 07 BIJ 805 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağarcık köyünde, Burak K'nin (28) kullandığı 34 CMT 606 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Yağmur Z.K. (23), Rüya K. (3) ve Altuğ K. (1) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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