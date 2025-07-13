Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Festivali düzenlendi
Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.
Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.
İlçe merkezinde bulunan güreş sahasında düzenlenen yarışmada, farklı kategorilerde 32 güreşçi yarıştı.
Güreşlerin sonunda Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu.
Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Güreş Ağası Yasin Örskan'a teşekkülerini sundu.
Etkinliğe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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