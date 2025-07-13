Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Festivali düzenlendi

Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Güreş Ağası Yasin Örskan'a teşekkülerini sundu.

Güreşlerin sonunda Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu.

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

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