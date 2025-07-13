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        Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Festivali düzenlendi

        Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:56
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        Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Festivali düzenlendi
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        Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

        İlçe merkezinde bulunan güreş sahasında düzenlenen yarışmada, farklı kategorilerde 32 güreşçi yarıştı.

        Güreşlerin sonunda Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu.

        Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Güreş Ağası Yasin Örskan'a teşekkülerini sundu.

        Etkinliğe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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