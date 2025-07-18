Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Traktör altında kalan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.