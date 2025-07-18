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        Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:21
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        Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alim Coşkun (52) idaresindeki 15 KD 029 plakalı traktör, Kayaaltı Köyü'nde dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktör altında kalan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Coşkun'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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