Vali Hasan Şıldak'tan Gölhisar çıkarması

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İlçe programları kapsamında Gölhisar İlçesine ziyarette bulundu.

Programına İlçe Değerlendirme Toplantısı ile başlayan Vali Şıldak, daha sonra Gölhisar Fen Lisesini ziyaret etti. Programının devamında İlçeye bağlı Uylupınar Köyü’nde vatandaşlarla buluşan Vali Şıldak, köy sakinleri ve muhtarın taleplerini dinledi. Programının son bölümünde devam eden yatırımları yerinde inceleyen Vali Şıldak, Mesleki ve Teknik Lise, İmam Hatip Ortaokulu ve Aile Sağlığı Merkezi binalarında incelemelerde bulundu. İnşaatı bitmek üzere olan Kibyra Antik Kenti Karşılama Merkezindeki inşaatı inceleyerek, Kibyra Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru ve diğer yetkililerden çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Gölhisar programına İlçe Değerlendirme Toplantısı ile başlayan Vali Şıldak, İlçede yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere Kamu Kuruluşları, Belediyeler, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda 2018 yılında yapılan ziyaret sırasında görüşülen konular tekrar gündeme getirilerek, çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı, devam ediyorsa ne aşamada olduğu, tamamlanmamışsa nedenleri görüşüldü. Ayrıca İlçedeki güncel çalışmalar ve yeni talepler ele alındı.



"Yeni projeler planlandı"

Vali Hasan Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada, "Burdur’un ikinci büyük İlçesi olan Gölhisar bilinen yönüyle bir tarım kenti olmasına rağmen, eğitim ve turizm alanlarında da ön plana çıkmaktadır. Bu manada kurumlarımız, belediyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz, muhtarlarımız büyük bir gayret içerisinde İlçemize hizmet etmeye devam ediyorlar. Hizmetler ve ihtiyaçlar sınırsızdır. Bundan dolayı vatandaşımız için, hizmetlerin peşinden koşmamız gerekmektedir. İlimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla başta köylerimizin altyapıları olmak üzere bir çok alanda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. Tüm bu çalışmaları bütçe imkanlarımız dahilinde gerçekleştirmekteyiz. Birçok hizmeti ihale etmeksizin, bizzat kendi idaremiz eliyle yapıyoruz. Bunu da maliyeti düşürerek, daha fazla yere hizmet etmek için yapmaktayız. İlçeler arasında da adil bir dağılım sağlamaya gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde önemli çalışmalar yürütülüyor. 2018 yılında Gölhisar’da yapmış olduğumuz toplantıda konuşulan projelerin birçoğunun tamamlandığını ve yeni projelerin de planlanmış olduğunu görüyoruz. Önemli olan işleri takip etmek, zamanında, en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Muhtarlarımızdan isteğimiz de taleplerini sürekli takip ederek, çalışmalarını bu şekilde yürütmeleridir” dedi.



Kibyra Antik Kenti

Konuşmasının devamında Gölhisar’ın ilerleyen yıllarda önemli bir turizm kenti olacağına inandığını belirten Vali Şıldak, “Kibyra Antik Kenti karşılama alanı projesinin tamamlanmasıyla beraber Gölhisar turizminin gelişmesi büyük bir ivme kazanacaktır. Ayrıca kazı çalışmalarımızın 12 aya çıkarılması Antik Kentimizin ortaya çıkarılarak, keşfedilmesini hızlandıracaktır. Bunun için İlçemizi tüm değerleriyle beraber turizm için organize etmemiz gerekmektedir. Özellikle İbecik bezini yaygınlaştırarak, pazarlamasını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde bir kadın kooperatifi kurarak, ilçemizi ziyaret eden turistler için hediyelik eşyalar üretilmesini sağlayacağız” dedi.



"BİGEP başarılı bir şekilde uygulanıyor"

Toplantının sonrasında programına Gölhisar Fen Lisesini ziyaretle devam eden Şıldak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyareti sırasında milli eğitim ve okul yöneticilerinden, İlimiz genelinde uygulanan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Şıldak, Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla yürütülen BİGEP’in Gölhisar da başarıyla uygulandığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Okul ziyaretinin ardından Uylupınar Köyüne geçen Vali Şıldak, vatandaşlarla buluşarak köy sakinleri ve muhtarın taleplerini dinledi. Şıldak, “Bu güzel Uylupınar Köyümüzde siz vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ziyaret etmemizdeki maksadımız, vatandaşlarımızın hizmetinde olan devlet kuruluşlarının tamamının bizzat yerinde inceleme yapıp, oradaki problemleri, hizmet ihtiyaçlarını, talepleri birebir öğrenme ve bunların takibini yapmalarıdır. Amacımız budur. Hem bu şekilde sizlerden birebir duymak suretiyle köyümüzü bu şekilde ihtiyaçlarını sorunlarını öğrenmiş olacağız. Bizim muhtarlarımıza tavsiyemiz, onlardan isteğimiz, Vatandaşlarımızı dinleyelim. Önemli olan ilk adım olarak dinlemek, sonrasında talepleri alarak sorunları çözebilmek adına adım atmaktır. Çözemeye biliriz o an olmasa da, ilerleyen süreç içerisinde muhakkak çözülür, çözüm bulunur. Meseleleri geçiştirmemek lazım, sorunları dinlemek lazım bir tarafa süpürmemek lazım, halının altına süpürdüğümüz zaman mesele büyüyor çözümsüz hale geliyor ve vatandaşın devlete olan güveni sarsılıyor. Bir diğer konu ise gayret ve takip, her konuda gayretli olmak lazım takipçi olmak lazım biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman geçmişle kıyaslanmayacak çok güzel uygulamalar, çalışmalar kurumlarımız tarafından yürütülüyor. Bunlar eskiden olmayan hizmetlerdi. Hepsi insanlarımızın faydasına, daha modern yaşamasına, daha insan gibi yaşamasına yönelik hizmetlerdir" diye belirtti.



Yatırımları yerinde inceledi

Şıldak Gölhisar ziyaretinin son bölümünde inşaatları devam eden Aliya İzzet Begoviç Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Konak Ortaokulu ve Ulucami Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmaları yerinde gördü. Son olarak, inşaatı bitmek üzere olan ve Gölhisar turizminin gelişmesi için önem arz eden Kibyra Antik Kent Karşılama Merkezini ziyaret eden Vali Şıldak, Kibyra Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru ve diğer yetkililerden merkez ile ilgili bilgiler aldı.

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