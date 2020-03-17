Fırtınada cami minaresi yıkıldı, ağaçlar devrildi



Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA) BURDUR'un Ağlasun ilçesinde fırtına nedeniyle caminin minaresinin bir bölümü yıkılırken, bazı evlerin çatı ve bacaları uçtu, kökünden sökülen ağaçlar devrildi.

Ağlasun'da etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin en büyük yerleşim yeri olan Sakarca Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nin minaresinin bir bölümü rüzgarın etkisine dayanamayıp, yıkıldı. Rüzgarda minarenin üst kısmı yıkılırken, parçalar bir bahçeye düştü. Aynı mahalledeki Tekke mezarlığında da çam ağaçları elektrik tellerinin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. İlçeye bağlı Yazır köyünde bazı evlerin baca ve çatıları uçtu.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Ağlasun Sadun KILIÇ

2020-03-17 14:51:27



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