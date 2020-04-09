Burdur'da 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım

Burdur'da Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım, 320 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca yardıma muhtaç 800 aileye gıda yardımı ve 300 aileye 120 ton kömür yardımı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda Burdur Valiliği ve Kaymakamlıkları tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" ilk andan itibaren

vatandaşların yanlarında olmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Sistemi üzerinden başvuruların alındığı uygulama başarılı şekilde sürüyor. İl Merkezinde 17 araç, 66 personel, İlçelerimizde 76 araç, 248 personelden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar tarafından yapılan talepleri karşılıyor. Bugüne kadar il merkezinden yapılan bin 868 talebin tamamı, ilçelerden yapılan 6 bin 818 talebin 6 bin 806’sı karşılandı. Taleplerin dağılımı 2 bin 516 gıda, 4 bin 314 sağlık ve bin 806 diğer ihtiyaçlar şeklinde tespit edildi.



246 aileye toplam 115 bin TL

Vefa Grubu çalışmalarının yanı sıra işlerinden ayrılmak zorunda kalan, işyerlerini kısmi veya tamamıyla kapatmak zorunda kalan vatandaşlara da İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, 13 Mart 9 Nisan 2020 tarihleri arasında Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım, 320 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca yardıma muhtaç 800 aileye gıda yardımı ve 300 aileye 120 ton kömür yardımı gerçekleştirildi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da bu kapsamda 614 aileye toplam 269 bin TL nakdi ve 869 aileye gıda yardımında bulunuldu.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi

Bu süreçte ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında dar gelirli vatandaşlara yapılan bin TL tutarındaki yardımlar kolluk personeli tarafından 15 Nisan tarihleri arasında İl Merkezinde bin 176 kişi ve ilçelerde 3 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 886 kişiye evlerinde teslim edildi.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 2. Faz Ödemesi kapsamında da, maddi sıkıntı içinde olan vatandaşlara kişi başı bin TL olarak 10 Nisan itibarıyla il merkezinde bin 791, ilçelerde 3 bin 903 kişiye yardım ödemesi yine evlerinde yapılacak.



Covid19 Psikososyal Destek Hattı

Maddi ve ayni yardımların yanında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Covid19 Psikososyal Destek Hattının” yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 47 Rehber Öğretmen, merkeze bağlı mahalle ve köylerimizde tespit edilen 65 yaş ve üstü evde tek başına yaşayan vatandaşlara ulaşarak psikososyal destek sağlıyor, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadıklarını soruyor. Ayrıca sınıf ve rehber öğretmenleri aracılığı ile il genelinde yaklaşık 40 bin veliyle görüşülerek, gerek uzaktan eğitim, gerekse süreçle ilgili herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığı yönünde görüşmeler yapıldı, sosyal izolasyon konusunda bilgilendirildi. Bu görüşmelerde aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan veliler tespit edilerek gerekli yardımlar sağlanıyor.



Valiliğin, bağlı bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte il genelinde vatandaşlara yönelik her türlü sosyal destek ve yardım hizmetini en kapsamlı ve hızlı şekilde sürdürmekte olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, "Özenle ve personelimizin üstün gayreti, büyük fedakarlığı ile yürütülen çalışmalara katılarak destek veren bütün kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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