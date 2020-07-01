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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Burdur Valiliği'nden açıklama 

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Burdur'da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ve esnasında 'Belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiği' yönündeki iddialarına yanıt verdi. Yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır" denildi.  Burdur'da 20 Haziran 2020 günü gerçekleştirilen LGS öncesinde ve esnasında meydana gelen olayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal...

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Burdur Valiliği'nden açıklama 

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Burdur'da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ve esnasında 'Belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiği' yönündeki iddialarına yanıt verdi. Yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır" denildi. <br>Burdur'da 20 Haziran 2020 günü gerçekleştirilen LGS öncesinde ve esnasında meydana gelen olayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalara Burdur Valiliği'nden yanıt geldi. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:<br>"30.06.2020 günü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında 20.06.2020 günü ilimizde gerçekleştirilen LGS öncesinde ve esnasında vuku bulan olaylarla ilgili 'Belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtmasının engellendiği' iddialarında bulunduğu öğrenilmiş ve Valiliğimiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılan LGS alınan tedbirlerle sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29.05.2020 ve E.7219295 sayılı 81 il valiliğine gönderilen yazı ile, ulusal düzeyde yapılacak sınavlarda hastalığın bulaş riskini en aza indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan 'Covid-19 kapsamında ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler' kapsamında sınavların yapılacağı okul bahçelerine veli dahil, sınav görevlileri ve öğrenciler hariç kimsenin alınmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 29.05.2020 tarih ve 7243831 sayılı diğer bir yazıda ise, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda, öğrencilerin kalem, silgi vb. malzemelerinin kendileri tarafından getirilmesi, sınava girecek öğrencilere maske ve dezenfektan gibi malzemelerin dağıtımının İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 18.06.2020 tarih ve E.9863 sayılı LGS ve YKS tedbirleri konulu genelgeyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavı'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında belirlenen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır."<br>'HİÇBİR BELEDİYE PERSONELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLMEMİŞTİR'<br>Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların aldıkları kararın Burdur'da hayata geçirilmesinde valiliğin görevli ve yetkili olduğu hatırlatılan açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:<br>"Başta kamu kurumları olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve kişilerin Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve Valiliğimizin hastalığın bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla aldığı kararlara uyması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Burdur Belediyesi'ne sokağa çıkma kısıtlaması esnasında LGS sınavıyla ilgili herhangi bir görev verilmemiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce belediye ekiplerinin sınavın yapıldığı okullar önünde stantlar açtığı görülmüş ve stantlarda bulunanlar kısıtlamanın başlama saatiyle ilgili yeniden bilgilendirilmişlerdir. Kısıtlamanın başladığı saatten sonra da görevli ve yetkili olmadıkları halde faaliyetlerini devam ettirerek yasağı çiğneyen kişiler hakkında; okul çevrelerinde sükûneti sağlamakla görevli güvenlik güçlerimiz tarafından tutanak tanzim edilmiş ve akabinde Valiliğimizce idari yaptırım kararı uygulanmıştır. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır. Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz de karakola götürülen personellerinin olmadığı hususunu grup toplantısından sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek üzere CHP Genel Merkezi'ni bilgilendirdiğini ifade etmiştir."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-01 09:48:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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