Burdur'da, asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki asker uğurlamasında sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri, sık sık uyarılarda bulundu. <br>Kentte vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek asker adayları, dün akşam aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Burdur Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki asker uğurlamasında zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Polis ekipleri, aileleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Aileleriyle vedalaşan gençler, vatani görevlerini yapacakları şehirlere hareket etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-01 10:21:24<br>
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