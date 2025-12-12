Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara yönelik hazırlık ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:40
        İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesinde, metal imalat fabrikasının depolama tankları bölümünde bulunan kimyasal madde tanklarından birine mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu sızıntı meydana geldi, yangın çıktı.

        Fabrikada bulunan 20 personelin bundan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, orman işletme, KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti, özel kıyafetlerini giyen AFAD KBRN ekibi de kimyasal sızıntıya müdahalede bulundu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Tatbikatta, 22 ekip, 26 araç ve 107 personel yer aldı.

        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta tüm ekibin, gösterdiği performansla yangına ve KBRN sızıntısına karşı hazırlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Afetlerin yaşanmamasını temenni eden Kuruca, "Bu tatbikatların en önemli faydası, ekiplerimizin gerçek olay anında birbirleriyle koordinasyonunu ve tatbikat sırasında icra etmeleri gereken rolleri içselleştirmeleridir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

