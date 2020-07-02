Yarışlı Gölü´nde flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi

<br>Osman BAKIR/BURDUR, (DHA)BURDUR'da zengin biyolojik çeşitliliği sahip Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor. Gölde flamingoların görsel şöleni, havadan drone ile görüntülendi.<br>Yaz aylarını sıcak bölgelerde geçirmek için Türkiye´ye gelen flamingoların bir kısmı zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü´nde konaklıyor. Sığ sularda beslenen flamingolar, beyaz ve pembe renkleriyle görsel şölen sunuyor. Yaz sonuna kadar bölgede kalacak olan yüzlerce flamingo, havadan drone ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Burdur <br>2020-07-02 10:11:13<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.