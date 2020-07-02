Yarışlı Gölü´nde flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi

'Anneannem ve ben'

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<br>Osman BAKIR/BURDUR, (DHA)BURDUR'da zengin biyolojik çeşitliliği sahip Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor. Gölde flamingoların görsel şöleni, havadan drone ile görüntülendi.<br>Yaz aylarını sıcak bölgelerde geçirmek için Türkiye´ye gelen flamingoların bir kısmı zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü´nde konaklıyor. Sığ sularda beslenen flamingolar, beyaz ve pembe renkleriyle görsel şölen sunuyor. Yaz sonuna kadar bölgede kalacak olan yüzlerce flamingo, havadan drone ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Burdur <br>2020-07-02 10:11:13<br>

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