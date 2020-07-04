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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li il belediye başkanları Burdur'da toplandı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)CHP'li il belediye başkanlarının 3'üncü toplantısı Burdur'da yapıldı. CHP'li belediye başkanları toplantısının daha önce Yalova ve Bolu'nun düzenlediği toplantıların 3'üncüsüne Burdur ev sahipliği yapıyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop...

CHP'li il belediye başkanları Burdur'da toplandı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)CHP'li il belediye başkanlarının 3'üncü toplantısı Burdur'da yapıldı.<br>CHP'li belediye başkanları toplantısının daha önce Yalova ve Bolu'nun düzenlediği toplantıların 3'üncüsüne Burdur ev sahipliği yapıyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Sefa Salman katıldı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, nisan ayında yapılacak toplantının Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.<br>Başkan Ercengiz şunları söyledi:<br>"Güller, göller ve gönüller diyarı, Pisidya'nın bir dönem başkentliğini yapmış şu anda da Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra, lavantasıyla yeniden Türkiye gündemine gelen Burdur bu toplantıya ev sahipliği yapıyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok yerel yönetimin zorlandığı ve yerel yönetimlerin mali tablolarındaki birtakım sıkıntıların varlığının her dakika ortaya çıktığı bu süreçte, bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden bir tanesi 2019-2020 mali tablolarının analiz edilmesi. Tecrübe paylaşımı ve bilgi aktarımı yapacağız. Çıkardığımız sonucu genel merkezimize sunacağız."<br>Toplantıya katılan belediye başkanları adına konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da, "Biz seçim bittikten sonra parti rozetimizi çıkarırız. Hak, hukuk adalet söylemimiz var. Biz almış olduğumuz oya değil alamadığımız oya yönelik çalışma yaparız. Önümüzdeki genel seçimlerde mutlaka iktidara geleceğiz. İktidarın yerelden geçtiğine inanıyoruz. Nitekim mevcut iktidarda yerelden gelme" diye konuştu.<br>Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-04 15:15:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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