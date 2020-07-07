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Kabak kemane ustası kültürünü yaşatmak için direniyor

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yaklaşık 25 yıldır kabak kemane üreten Şükrü Acar (79), şimdiki gençlerin sanat öğrenmekten kaçındığını belirterek, "Para gelir geçer, yalnız bir memleketin kültürü öldü mü kendi de ölür. Bizi yaşatan kültürdür. Ben para kazanmak için değil vakit geçirmek, bir de kültür ölmesin diye uğraşıyorum" dedi. Merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Şükrü Acar, gençlik döneminde düğünlerde çalgıcılık yaparak geçimini sağladı. 1995 yılında ise TRT'de izlediği bir türkü programında kabak kemane gören Şükrü Acar, bu enstrümanı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 25 yıldır...

Kabak kemane ustası kültürünü yaşatmak için direniyor

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yaklaşık 25 yıldır kabak kemane üreten Şükrü Acar (79), şimdiki gençlerin sanat öğrenmekten kaçındığını belirterek, "Para gelir geçer, yalnız bir memleketin kültürü öldü mü kendi de ölür. Bizi yaşatan kültürdür. Ben para kazanmak için değil vakit geçirmek, bir de kültür ölmesin diye uğraşıyorum" dedi.<br>Merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Şükrü Acar, gençlik döneminde düğünlerde çalgıcılık yaparak geçimini sağladı. 1995 yılında ise TRT'de izlediği bir türkü programında kabak kemane gören Şükrü Acar, bu enstrümanı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 25 yıldır kabak kemane yapan Şükrü Acar, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.<br>'ŞİMDİKİ GENÇLER HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR'<br>Şükrü Acar, "1995'te TRT'de bu kemaneyi çalan bizim Yeşilovalı Salih Urhan diye biri vardı. O çalıyordu, onda gördüm, 'Ben bu kemaneyi yapabilir miyim acaba' dedim. Başına geçtim bir, iki bozduk ama sonra düzelttik. Ben bunu 95'ten beri yapıyorum. Şimdi gençlere diyorum 'gel bu kemaneyi yapıp öğrenin', yok şimdi bu kültür ölüyor. Şimdiki gençler hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bizim burada okuyan lisede, üniversitede okuyan çocuklar var diyorum çocuklara 'ağam okuyun yalnız elinize bir sanat öğrenin, senin sanatın olsa vali olsan, amir olsan sana sanat hiç zarar vermez. Cumartesi, pazar sanatına devam edebilirsin' diyorum. Şimdi benden başka köyde yapan yok, başka yerlerde de varsa da bu kültür ölüyor. Fazla bu işlerle uğraşan yok" dedi.<br>'BİZİ YAŞATAN KÜLTÜRDÜR'<br>Günümüzde kabak kemanenin 500600 TL'ye satıldığını duyduğunu anlatan Şükrü Acar, "Ama onlar neye verirse versin. Ben para kazanmak için değil vakit geçirmek, bir de kültür ölmesin diye uğraşıyorum. Para gelir geçer, yalnız bir memleketin kültürü öldü mü kendi de ölür. Yaşatan kültürdür. Ama şimdi kültürü, mültürü dikkate alan var mı, yok. Kültür, mültür gidiyor" diye konuştu.<br>'BU KÜLTÜRÜN YAŞAMASINI SAĞLAYACAĞIM'<br>Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hatice Bozyurt ise Şükrü Acar'dan kabak kemane çalmasını öğreniyor. Bozyurt, "Bu kültürün yaşamasını istediğim için Şükrü amcaya telefon açtım, bana kabak kemane yapmasını rica ettim. İleride öğretmen olduğumda bu kültürü yaşatmak için öğrencilerime çalmayı düşünüyorum. İnşallah öğrenebilirsem bu kültürün yaşamasını sağlayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-07-07 10:34:14<br>

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