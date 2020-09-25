Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2)



ÜMMÜHAN'IN BABASI: MAHKEME HAK ETTİĞİ CEZAYI VERDİ

Isparta'da iki yıl önce Ferhat Taşpınar tarafından öldürülen Ümmühan Taşpınar'ın Burdur'da oturan babası Yakup Şahin, damadının ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmesi üzerine "Mahkeme hak ettiği cezayı verdi" dedi. Yakup Şahin, mahkeme aşamasını devamlı takip ettiğini belirterek, "Yargı gerekeni yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi" dedi.

Yakup Şahin, kızının biri 9, biri 4, diğeri 3 yaşında üç çocuğuna kendisinin baktığını belirterek, "Ben emekliyim. Birisi askerden yeni gelen, birisi de önümüzdeki günlerde askere gidecek iki oğlum var. Emekli maaşımla hem kendi çocuklarıma hem de torunlarıma bakmakta zorlanıyorum. Askerden gelen oğlum işsiz. Yetkililerden oğluma iş bulmalarını rica ediyorum" dedi.

Torunlarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu söyleyen Şahin, "Mahkemenin sonucuna göre kesin velayeti eşim Vesile Şahin'e verilecek. Torunlarım bana kızımdan yadigar. Onları elimden geldiğince bakıp, büyüteceğim. Onlara iyi bir gelecek hazırlamaya çalışacağım. 5 yıl ceza alıp çıksaydı acımız hafiflemezdi. Şimdi gün yüzü görmeyecek. Aldığı müebbet hapis cezası biraz olsun acımızı hafifletti" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-09-25 17:08:27



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