Gelincik tarlasında fotoğraf çektiriyorlar

Bakan Koca duyurdu! 3 grup için daha aşı kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da görsel şölen oluşturan gelincik tarlası, halktan yoğun ilgi görüyor.

Burdur merkez Kökez Köyü yakınlarındaki gelincik tarlası, farklı atmosferi ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarlaya gelenler de kırmızı gelinciklerin içinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-06-11 10:42:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.