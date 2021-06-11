Gelincik tarlasında fotoğraf çektiriyorlar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da görsel şölen oluşturan gelincik tarlası, halktan yoğun ilgi görüyor.
Burdur merkez Kökez Köyü yakınlarındaki gelincik tarlası, farklı atmosferi ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarlaya gelenler de kırmızı gelinciklerin içinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-11 10:42:41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.