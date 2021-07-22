Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Valiliği, Salda Gölü´nde bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:"22.07.2021 günü İlimiz Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yapılan denetim ve kontroller esnasında; çamur banyosu yaptığı, tütün ürünü kullandığı tespit edilen 5 şahıs hakkında emre aykırı davranıştan dolayı toplamda 2.135 idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Burdur Valiliği olarak Salda Gölü´nün koruma kullanma dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-07-22 21:23:12
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