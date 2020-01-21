Burgan Bank Saat Kaçta Açılıyor?

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu'nun bir iştiraki olan Burgan Bank Türkiye sabah belirli saatlerde açılmaktadır.

Burgan Bank saat kaçta açılıyor: Burgan Bank sabah saat 09.00 açılmaktadır.

Burgan Bank öğle arası saati: Burgan Bank öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.

Burgan Bank Saat Kaçta Kapanıyor?

Bankanın 2020 kapanış saati belli oldu. Banka akşam saat 17.00 kapanmaktadır. Bu saate kadar müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilir.

Burgan Bank Hafta Sonu (Cumartesi, Pazar) Açık Mı?

Banka şubelerinin hafta sonu açık mı, kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Banka hafta sonu maalesef hizmet vermemektedir. Telefon bankacılığı ile ya da ATM üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Burgan Bank cumartesi ve pazar günü kapalıdır. Yani hafta sonu hizmet vermemektedir.