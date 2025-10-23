Bursa Büyükşehir'den "erişilebilirlik" hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent hedefiyle kurum bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu'nu oluşturdu. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyonda, Bilgi İşlem, Emlak ve İstimlak, Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Kent Tarihi ve Tanıtımı, Zabıta Daire Başkanlıkları ile birlikte BUSKİ, BURULAŞ ve BURFAŞ genel müdürlüklerinden temsilciler yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa genelindeki belediye hizmet binalarının, toplu ulaşım sistemlerinin ve iştiraklere ait hizmet alanlarının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini amaçlayan komisyon, yerinde tespitlerle hazırlanan raporlar doğrultusunda dönüşüm ve iyileştirme süreçlerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

2025-2029 Stratejik Planı kapsamında belediyeye ait binaların engelli erişimine uygunluk oranında yüzde 3 hedefi belirlenirken; çalışmalarla bu oranın her yıl artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda BUSKİ, BURULUŞ ve BURFAŞ hizmet binalarının erişilebilirlik belgelendirmesinin de tamamlanması hedefleniyor.

Komisyon çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimlerin ilk gününde, belediye üst yönetimine ve sosyal hizmet alanında görev yapan personele yönelik sunumlar gerçekleştirildi.