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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

        Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

        Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen 38 yaşındaki Selçuk Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 03:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 03:06
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        4. kattan düşen kişi kurtarılamadı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen Selçuk Kaya (38), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna iddiaya göre, hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        KOMŞULARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

        DHA'nın haberine göre; çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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